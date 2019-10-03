Ярославль, , 16:23 — REGNUM Прокуратура Ярославля считает, что мэрия города нарушила федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка» при демонтаже детских городков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Детский городок в Ярославле

После появления информации о сносе властями детских городков прокуратура провела проверку. По ее итогам прокуроры установили, что деятельность по содержанию игровых площадок должным образом не налажена. Детские площадки находятся в казне, однако деньги на их содержание не предусмотрены.

«Ряд детских городков были демонтированы в нарушение требований о порядке списания муниципального имущества при наличии данных о возможности их ремонта. Тем самым нарушены права несовершеннолетних, Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка», которым установлены основные принципы государственной политики в интересах детей, такие как содействие их физическому, интеллектуальному развитию, поддержка семьи в целях обеспечения обучения, воспитания, отдыха и оздоровления детей», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Ярославской области.

В прокуратуру поступил целый ряд обращений от граждан и депутатов, возмущенных сносом детских площадок. По результатам проверки прокурор города внес в адрес мэра представление.

«Мэрия должна обеспечить содержание детских площадок в соответствие с требованиями ГОСТ. В месячный срок сотрудники мэрии должны ответить, какие меры приняты по итогам представления», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре города Ярославля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, городские власти в этом году сделали попытку передать детские городки, построенные на бюджетные деньги, на баланс жителей. В этом случае людям придется платить за содержание площадок. В случае отказа мэрия пообещала демонтировать аварийные качели и горки и приступила к этим действиям. Несмотря на массовую кампанию, лишь некоторые дома согласились принять в состав общедомового имущества детские городки.

Протест против сноса площадок выразил также уполномоченный по правам ребенка Ярославской области Михаил Крупин.

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