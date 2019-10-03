Левашинский район, Дагестан, , 16:25 — REGNUM Пожарную часть, оснащенную современной техникой и вооружением, открыли в селе Мекеги в Левашинском районе Дагестана. Она обеспечит работой более десяти жителей района, сообщили ИА REGNUM 3 октября в пресс-службе регионального МЧС.

Во время церемонии открытия глава Левашинского района Шамиль Дабишев назвал появление пожарной части знаменательным событием для местных жителей. Теперь, по его словам, жители села Мекеги и близлежащих населённых пунктов смогут рассчитывать на оперативную и действенную помощь в тушении возникающих пожаров.

Заместитель начальника главного управления МЧС России по Дагестану Мартин Маммаев в свою очередь рассказал, что это уже 34-я пожарная часть, которая открылась в республике, начиная с 2010 года.

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