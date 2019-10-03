Волгоград, , 16:37 — REGNUM Дзержинский районный суд Волгограда рассмотрит дело об уклонении уплаты налогов в особо крупном размере. В преступлении подозревается руководитель коммерческой организации, заключивший договоры на услуги по авиаобработке сельхозполей с подставными фирмами. Мошенническая схема позволила мужчине утаить более 16 млн рублей налогов, сообщили 3 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Фирма обвиняемого специализировалась на обработке сельскохозяйственных полей удобрениями и ядохимикатами, в том числе при помощи малой авиации. Руководитель в 2016 и 2017 годах изготовил ряд фиктивных документов о поставке запасных частей и оказании сезонных работ с 14 компаниями. Фактически фирма либо справлялась с заданиями собственными силами, либо прибегала к услугам индивидуальных предпринимателей, расчет с которыми производился наличными деньгами. На стадии расследования предприниматель сначала признал свою вину в мошеннической схеме, а затем отказался от своих показаний.

Суд наложил арест на девять его автомобилей общей стоимостью в 10 миллионов рублей, а также на изъятые в ходе обысков миллион рублей и 11 тысяч долларов США. Вынесения приговора мужчина ожидает, находясь под домашним арестом. Санкция статьи обвинения предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.