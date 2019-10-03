Пятигорск, Ставропольский край, , 16:02 — REGNUM Мастерскую по изготовлению оружия обнаружили полицейские в гараже пенсионера из города Пятигорска. Мужчина с помощью подручных инструментов переделывал оружие в огнестрельное и пригодное для стрельбы боевыми патронами, сообщили ИА REGNUM 3 октября в пресс-службе МВД Ставропольского края.

У пенсионера в ходе обысков сотрудники уголовного розыска изъяли «шесть предметов, похожих на оружие», и боеприпасы. Позже баллистическая экспертиза заключила, что четыре единицы оружия из шести являются боевыми и пригодными для стрельбы. Изъятые патроны также оказались боевыми.

В отношении пенсионера возбуждены уголовные дела о незаконном оборота оружия и боеприпасов и незаконном изготовлении оружия.

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