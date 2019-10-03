Ташкент, , 15:56 — REGNUM Правительство Узбекистана утвердило положение о порядке страхования скота населения и хозяйствующих субъектов, сообщает 3 октября издание UzDaily.

В рамках документа договор о страховании животного составляется на добровольной основе. После оплаты премии страхователь получает полис. При страховом случае составляется акт, по которому происходят выплаты.

Как сообщало ИА REGNUM, объем страховых премий в Узбекистане по итогам первой половины 2019 года, собранных профильными организациями, вырос на 50%. Доля страхования в валовом внутреннем продукте республики составляет 0,4%.

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