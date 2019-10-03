Санкт-Петербург, , 15:56 — REGNUM Новые шокирующие подробности стали известны в Петербурге 3 октября о 64-летней женщине, задержанной в апреле 2019 года за насильственные действия сексуального характера в отношении своей внучки, 2006 года рождения. Помимо этого омерзительного преступления, 64-летняя женщина также изобличена в изготовлении порнографии с участием малолетней внучки.

Напомним, по версии следствия, сексуальное насилие в отношении ребенка совершалось бабушкой неоднократно в мае-июне 2011 года, когда девочке было пять лет. Сегодня потерпевшей уже 13 лет.

Как установили сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в мае 2011 года в квартире одного из домов по Невскому проспекту бабушка использовала внучку для изготовления фотоснимков порнографического содержания с целью распространения.

Следственными органами СКР по Санкт-Петербургу женщине, 1955 года рождения, ранее было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по факту насильственных действий.

Теперь к этому добавится обвинение в изготовлении и обороте материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. По данным следствия, обвиняемая действовала по предварительному сговору с неустановленными лицами. Уголовные дела в отношении женщины соединены в одно производство.

«Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками регионального управления МВД, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в частности на установление соучастников обвиняемой. Расследование уголовного дела продолжается», — заявили 3 октября в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

Напомним, женщина была задержана в Краснодарском крае и доставлена в Петербург, где и совершались злодеяния.

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