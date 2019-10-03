Вашингтон, , 15:54 — REGNUM Негосударственная организация Entertainment Software Rating Board (ESRB) присваивает видеоиграм возрастной рейтинг исключительно по результатам просмотра видео. Об этом 3 октября сообщил портал DSOGaming.

Издание пишет, что по имеющейся у него информации сотрудники ESRB не играют в игры, студия лишь должна заполнить заявку и прислать (добровольно) видео с демонстрацией «самого худшего», что есть в игре. При этом её разработка может быть даже не закончена. Впоследствии это видео просматривают сотрудники ESRB и присваивают игре рейтинг. Издание отмечает, что делать это может даже один человек. По мнению автора публикации, подобная методика определения рейтинга выглядит «ужасной».

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ESRB была основана в сентябре 1994 года ассоциацией Interactive Digital Software Association. Она присваивает рейтинг не только видеоиграм, но и другому развлекательному программному обеспечению в США и Канаде.

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