Москва, , 15:54 — REGNUM При участии бойцов ОМОН Росгвардии в 2019 году в ходе спецопераций полиции передали свыше 5 тыс. лиц, подозреваемых в совершении преступлений. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 октября в пресс-службе Федеральной службы войск национальной гвардии.

Также в ходе спецопераций обезврежено три вооруженные группы, изъято 2 тыс. единиц огнестрельного оружия, более 92 тыс. боеприпасов, 500 кг взрывчатых веществ и порядка 170 кг наркотических средств, уничтожены сотни взрывоопасных предметов. На данный момент в составе Росгвардии действуют более 100 отрядов особого назначения, в составе которых много ветеранов боевых действий, в том числе участников спецопераций на Северном Кавказе. Из 29 званий Героя России, которыми удостоили сотрудников ОМОН, 24 звания присвоены посмертно.

Напомним, в России 3 октября отмечается День отрядов мобильных особого назначения (ОМОН). Первые отряды были созданы в 1988 году.