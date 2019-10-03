Пермь, , 15:47 — REGNUM В Пермском крае мужчина отсудил компенсацию в размере 300 тысяч рублей за травму на производстве, в результате которой потребовался протез руки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого суда.

Несчастный случай произошёл в начале 2019 года на кустовой площадке Дозорцевского месторождения. Работник отцеплял трос, когда бульдозер начал движение без команды. Мужчина получил перелом и множественные раны левой кисти.

Результаты экспертизы свидетельствуют о том, что пострадавший работник утратил трудоспособность на 30%. Кроме того, мужчине выдано направление на изготовление протеза кисти.

В суде установлено, что причиной травмирования стало отсутствие на объекте ответственного мастера за безопасное производство работ. Помимо этого, бульдозер должен был начинать свою работу по сигналу регулировщика или сигнальщика.

С работодателя взыскано 300 тысяч рублей, а также расходы на курс лечения — 7,6 тыс. рублей.

Стоит отметить, по данным краевой Госинспекции труда, за восемь месяцев 2019 года в результате проверок выявлено более 4,5 тыс. нарушений, в том числе 2387 нарушений по вопросам охраны труда. Вынесено 1696 постановлений о штрафах. В целях рассмотрения вопроса о привлечении к уголовной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях требований трудового законодательства, в органы следствия направлено 89 материалов, в том числе 72 материала в связи с несчастными случаями на производстве.