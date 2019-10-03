Бирмингем, Великобритания, , 15:51 — REGNUM Британская актриса Анна Куэйл, известная по роли миссис Монро в сериале «Грэндж Хилл», ушла из жизни на 86-м году жизни. Об этом 3 октября сообщает Mirror.

Как пишет издание, актриса скончалась ещё 16 августа, однако её семья только сейчас подтвердила эту информацию.

Также известно, что причиной смерти стала схожая с болезнью Паркинсона деменция, которая была у неё диагностирована ещё в 2012 году.

Отметим, Анна Куэйл родилась в Бирмингеме 6 октября 1932 года. Ее отцом был актер Дуглас Куэйл. Одним из первых кинопроектов актрисы стал сериал 1960-х годов «Мстители», повествующий о паре агентов, которая распутывает сложные дела. Также актриса появлялась в сериалах «Возвращение в Брайдсхед», «Грэндж Хилл» и «Дневник Литтона». Наиболее известные фильмов с ее участием — «Критическое решение», «Казино Рояль», «Чтоб ты сдохла, дорогая» и «Эскимоска».