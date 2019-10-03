Дербент, Дагестан, , 15:48 — REGNUM Хищение более 600 тыс. рублей у Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) инкриминируют генеральному директору коммерческой организации в Дагестане. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили ИА REGNUM 3 октября в пресс-службе прокуратуры республики.

Организация, которой руководил обвиняемый, оказывала населению бесплатную медицинскую помощь в рамках соответствующий программы государственных гарантий. По версии обвинения, в 2018 году — феврале 2019 года фигурант дела представил в территориальный ФОМС Дагестана информацию о якобы оказанной медицинской помощи 53 гражданам, хотя фактически она им не оказывалась. Благодаря этим подложным документам злоумышленник незаконно получил от фонда более 644 тыс. рублей.

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в Дербентский районный суд.

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