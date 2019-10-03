Москва, , 15:39 — REGNUM На Воробьёвых горах, где расположены учебные и жилые здания МГУ, изменят скоростной режим движения транспорта. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте мэра Москвы 3 октября.

Таким образом власти планируют повысить уровень безопасности пешеходов в районе. Изменения вступят в силу в середине октября.

На улице Менделеевской, Лебедева, Колмогорова, Академика Хохлова, Академика Самарского, Университетской площади (участок от улицы Академика Самарского до Университетского проспекта) теперь можно будет ездить с максимальной скоростью 20 километров в час. Раньше допустимая скорость на этих улицах составляла 40 километров в час.

Кроме ограничения скорости для повышения уровня безопасности пешеходов установят «лежачие полицейские».

В данном районе расположено большое количество учебных корпусов и студенческих общежитий, кроме того, это привлекательное место для туристов. Большое количество пешеходов и высокая скорость движения транспорта приводила к авариям.