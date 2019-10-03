Ступино, Московская область, , 16:18 — REGNUM В Подмосковье у пациента Ступинской центральной районной клинической больницы Минздрава Московской области неврологи выявили редкое заболевание — синдром Клиппеля-Фейля. Данный синдром выявляется у одного пациента из 40 тыс. человек в год, сообщили ИА REGNUM 3 октября в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

По словам заместителя главного врача больницы по медицинской части Валерия Ануфриева, синдром Клиппеля-Фейля — это тяжелая аномалия шейных позвонков, которая передается по наследству. Болезнь трудно диагностировать и она требует длительного лечения. Так, 25-летний пациент поступил в больницу для лечения «шейного остеохондроза», и только после прохождения полного обследования при участии врачебной комиссии ему поставили правильный диагноз.

«Выявление редкого и непростого в диагностике случая заболевания позволило правильно назначить лечение и определиться с тактикой дальнейшей реабилитации», — пояснил заведующий неврологическим отделением СЦРКБ Вячеслав Сашин.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, санитарная авиация Московской области с начала 2019 года выполнила около 200 полетов.

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