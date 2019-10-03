Сеул, , 15:35 — REGNUM В период с января по июль 2019 года в Южной Корее зафиксировали 14 случаев хищения средств сотрудниками банков и финансовых организаций. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Службы финансового надзора.

Согласно опубликованным данным, хищения средств были обнаружены в таких коммерческих банках, как Shinhan Bank, KB Kookmin Bank, Woori Bank, KEB Hana Bank, Standard Chartered Korea, Citibank, а также в Корейском банке развития и Индустриальном банке Кореи.

Известно, что сумма похищенных средств оценивается в 5,7 млрд вон (~$4,73 млн).

Специалисты отмечают, что в мае текущего года один из сотрудников Индустриального банка развития используя систему интернет банкинга похитил 2,45 млрд вон (~$2,03 млн). Также в январе этого года сотрудник Standard Chartered Korea снял без разрешения клиента депозиты и другие средства на общую сумму 1,36 млрд вон (~$1,12 млн).

В период с 2015 года по июль 2019 года в восьми банках страны произошло 141 случай хищения средств, сумма которых оценивается в 315,2 млрд вон (~$261,5 млн). За пять лет наибольшее число случаев хищения было зафиксировано в банке Woori Bank (40 случаев на сумму 129,8 млрд вон (~$107,7 млн)).