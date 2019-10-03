Веллингтон, , 15:27 — REGNUM Facebook получит от новозеландской компании, продававшей поддельные лайки в Instagram возмещение ущерба в размере $500 тыс. Об этом 3 октября сообщил портал Engadget.

Это стало результатом судебного процесса, основанием для которого послужил иск соцсети. В итоге компания Social Media Series Limited заключила с ней соглашение, согласно которому три человека, участвовавшие в этой деятельности, будут заблокированы во всех сервисах Facebook, при этом они должны будут заплатить $500 тыс.

По оценкам самой соцсети, Social Media Series Limited смогла за время своей деятельности по продаже лайков получить доход в размере около $9,4 млн.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Верховный суд ЕС разрешил судам страны приказывать Facebook удалять публикации с запрещенным контентом, даже если они были сделаны пользователем интернет-сегмента другого государства.

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