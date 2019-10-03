Азов, Ростовская область, , 15:23 — REGNUM При раскопках в Азове Ростовской области обнаружена редчайшая находка— створка бронзового складня с изображением Николая Чудотворца, сообщили в историко-археологическом и палеонтологическом музее-заповеднике Азова.

Ценность находки заключается в том, что предмет относится, как полагают археологи, к XVIII — XX векам. Азовские исследователи чаще находят вещи XIV века.

«Складень обнаружился на самой окраине золотоордынского Азака. Он имеет наилучшую сохранность, по крайней мере, верхняя часть камеры сохранилась максимально из всех исследованных», — отметил завотделом археологии музея Андрей Масловский.

ИА REGNUM ранее сообщало, что одна хозяйственная яма XIV века, которую исследуют археологи, была практически уничтожена, вторая получила повреждение из-за проводимых работ по прокладке водопровода.

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