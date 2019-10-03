Копейск, Челябинская область, , 15:21 — REGNUM В Челябинской области осуждённый и отбывающий наказание экс-мэр Копейска Вячеслав Истомин не отличался стабильным поведением. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По данным надзорного ведомства, «в совокупности с личностью Истомина и наличием действующих дисциплинарных взысканий» это не создаёт тех оснований для условно-досрочного освобождения, которые предусмотрены законом.

В ведомстве также отмечают, что Копейский горсуд отказал Истомину в удовлетворении ходатайства об УДО «благодаря принципиальной позиции прокурора.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший мэр Копейска был осуждён за взятку на 3 года и 6 месяцев и должен уплатить 5 млн рублей. Приговор вынесли в июне 2017 года. Экс-чиновник уже отбыл больше двух третей наказания.

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