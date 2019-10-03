Ялта, Крым, , 15:21 — REGNUM Принятый генплан может остановить хаотичную застройку Ялты. Об этом 3 октября журналистам заявил бывший глава администрации города Алексей Челпанов.

«Благодаря принятому генеральному плану и правилам землепользования дальнейшая хаотичная застройка Южнобережья, надеюсь, будет приостановлена», — отметил Челпанов.

По его словам, процесс межевания территории позволит закрепить границы смежных земельных участков, без чего невозможно дальнейшее развитие Ялты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты горсовета Ялты прекратили полномочия главы администрации города Алексея Челпанова.

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