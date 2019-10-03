Москва, , 15:16 — REGNUM

Российские студенты активно подают заявки на олимпиаду «Я — профессионал» (входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей»). Олимпиада проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

«Более 27 тысяч заявок поступило за первые сутки после открытия регистрации на олимпиаду. На отборочном онлайн-этапе каждый участник может попробовать свои силы в любом количестве направлений, поэтому мы призываем не откладывать регистрацию на последний момент», — говорит руководитель проекта Валерия Касамара.

В 2019—2020 учебном году олимпиада проводится по 68 направлениям — от медицины и здравоохранения до компьютерных и инженерных наук. По словам руководителя олимпиады Валерии Касамара, этот перечень ежегодно обновляется с учетом пожеланий участников и изменений на рынке труда. В первом сезоне участникам предлагалось выбирать из 27 направлений, во втором — из 54.

«В олимпиаде «Я — профессионал» могут принимать участие ребята из всех регионов России. Это реальная возможность проверить свои силы и развить нужные компетенции, попасть в ведущие компании на стажировку, быть замеченными, получить наставника и найти свой карьерный путь», — отметил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков.

Регистрация на олимпиаду студентов продлится до 18 ноября на сайте проекта.

22 ноября стартует отборочный онлайн-этап состязаний, пройти который можно из любой точки мира — для этого понадобится только ноутбук и доступ в интернет.

Студенты, принявшие участие в онлайн-этапе и прошедшие дополнительный конкурс мотивационных писем, смогут попасть на профильные зимние школы. Зимние школы — это практико-ориентированные образовательные форумы, где ежегодно собираются талантливые молодые люди со всей страны. Для них проводят лекции и мастер-классы ведущие преподаватели крупных университетов, отраслевые эксперты, ученые и топ-менеджеры компаний. В этом сезоне для студентов проведут 18 зимних школ в разных городах страны.

Финалисты олимпиады пройдут на заключительный очный этап, площадки для проведения которого будут располагаться во всех федеральных округах страны. Таким образом, участники смогут выбрать территориально удобную площадку соревнований. Победители третьей олимпиады «Я — профессионал» будут определены весной 2020 года. Дипломанты смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов, а также получат возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Золотые медалисты получат также денежные премии (200 тысяч рублей для медалистов по треку «Бакалавриат» и 300 тысяч рублей — по треку «Магистратура»).

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