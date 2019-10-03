Цхинвал, , 15:15 — REGNUM Лучшие участники летней проектной школы «ЗОНД» выступят на международном кейс-чемпионате в Севастополе. Южную Осетию на чемпионате представят школьники Константин Джиоев, Андрей Гучмазов, Максим Зассеев и Сармат Остаев. Об этом 3 октября сообщает ИА «Рес».

Андрей Гучмазов и Сармат Остаев представят команду мобильного приложения с квестами и аудиогидом для туристов. Максим Зассеев выступит от создателей проекта роботизированной урны «Биомусорка». Константин Джиоев представит проект системы распознавания растений и животных с помощью смартфона SHAZAMTour.

В Севастополе участникам международного кейс-чемпионата предстоит разрабатывать решения задач развития города по направлениям «умный город», безопасная городская среда, разумное потребление, изучение окружающего мира, управление туристическим потоком, здравоохранение и образование.

Международный кейс-чемпионат является мероприятием «Кампуса молодежных инноваций» и проводится в рамках реализации национальных проектов «Образование» и «Цифровая экономика».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в летней школе «ЗОНД» на базе детского технопарка «Кванториум-15» во Владикавказе школьники и студенты разрабатывали перспективы организаций в сфере туризма.

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