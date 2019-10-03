Нальчик, , 15:06 — REGNUM В мошенничестве уличили директора дома культуры в Кабардино-Балкарии. Руководитель организации в селе Озрек работала по поддельному диплому о высшем образовании, сообщили ИА REGNUM 3 октября в пресс-службе прокуратуры региона.

Женщина предоставила работодателю — администрации Лескенского района — документ о том, что она закончила Краснодарский государственный институт культуры по специальности «народное художественное творчество». Однако в ходе проверки прокуратуры выяснилось, что в данном вузе директор дома культуры не обучалась, а диплом был куплен ею за 30 тыс. рублей у неизвестного лица.

В настоящее время псевдоработник культуры стала фигурантом уголовного дела об использовании заведомо поддельного официального документа.