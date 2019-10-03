Тобольск, Тюменская область, , 15:05 — REGNUM В тюменском Тобольске в ночь на 3 октября были экстренно переселены 114 жильцов аварийного многоэтажного дома 55 на ул. Октябрьской. Дом был признан аварийным ещё в мае 2018 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации.

Дом включили в региональную программу переселения граждан из ветхого жилья. А на здание многоэтажки поставили датчики, которые около 19:00 по местному времени и отправили на пульт экстренной службы сигнал о подвижности объекта.

Власти Тобольска в экстренном порядке ввели режим чрезвычайной ситуации. Жильцы аварийки, а это 114 человек, собрали вещи за четыре часа.

«До 2:00 3 октября силами полиции, МЧС и администрации города расселили людей в хостел или к их родным. Решается вопрос о том, чтобы в будущем переселить жильцов аварийного дома в стационарное жильё. Мы постараемся в течение двух месяцев предоставить людям постоянные квартиры», — сообщает пресс-служба администрации Тобольска.

Напомним, 10 сентября в Тюмени аналогично в срочном порядке вывезли жильцов из аварийного пятиэтажного дома на ул. Ставропольской, 1.

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