Ачинск, Красноярский край, , 14:55 — REGNUM Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проинформирован о плачевном состоянии зданий историко-культурного наследия в городе Ачинске Красноярского края.

Как сообщили ИА REGNUM 3 октября в администрации Ачинска, глава города Илай Ахметов передал Медведеву информацию через депутата Госдумы от Красноярского края Петра Пимашкова. Вопрос сохранения исторических зданий города Ахметов назвал наболевшим.

По его словам, большее количество находящихся в краевой и федеральной собственности объектов — в неудовлетворительном состоянии. Они опасны для граждан.

На реставрационные и восстановительные работы необходимы сотни миллионов рублей. Самостоятельно Ачинску таких денег не найти. Необходима серьёзная федеральная программа, убеждён градоначальник.

По словам Петра Пимашкова, он лично донёс эту информацию до Дмитрия Медведева.

Всего в Ачинске расположены 52 объекта культурного наследия, датированных ХIХ — нч. XX вв.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года в центре Красноярска сгорел старинный дом на улице Ленина, являющийся объектом культурного наследия.

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