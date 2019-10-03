Польский фонд в защиту традиционной семьи «Мамы и папы» подготовил 180-страничный отчёт «Организации ЛГБТ в Польше — бизнес, финансирование, сеть связей», который будет представлен в интернете 7 октября. Отчёт содержит описание сорока работающих в Польше ЛГБТ-организаций, анализ их деятельности, источники их финансирования, сеть связей, в том числе и политических. Об этом сообщает «Польское радио».

Варшава, , 14:55 — REGNUM Как пояснил генеральный директор фонда Марек Грабовский, из отчёта следует, что эти организации преследуют три главные цели, — они стремятся переформатировать сознание молодых людей, изменить их социальные и политические отношения, они также решительно стремятся ограничить свободу слова и свободу выражения, и в-третьих, — эти организации работают не спонтанно, а регулярно, в том числе с хорошо запланированным финансированием.

Из отчёта следует, что ЛГБТ-сообщество в Польше финансируется главным образом из зарубежных фондов и международных корпораций. При этом в отчёте не содержатся какие-либо указания на нарушение польских законов.

Как пояснила активист фонда «Мамы и папы» Барбара Соха, отчёт был создан на основе общедоступных сведений с веб-сайтов и из финансовых отчетов.

«Что меня больше всего поражает, так это масштаб этих организаций. Мы видим, какая мощная это машина, какие у них мощные источники финансирования», — говорит она.