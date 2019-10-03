Черкесск, , 14:47 — REGNUM В Карачаево-Черкесии выявлен факт крупной задолженности за услуги ЖКХ. Администрация Карачаевского района задолжала за потребленную теплоэнергию 4,418 млн рублей. Нарушение платежной дисциплины выявила районная прокуратура, сообщили ИА REGNUM 3 октября в пресс-службе надзорного ведомства.

С обращением в прокуратуру о том, что оплата тепловой энергии не производится и объем кредиторской задолженности перевалил за 4 млн рублей, выступили ОАО «Карачаевск-Теплоэнерго» и КЧ РГУП «Теплоэнерго». Прокуратура потребовала погашения долгов. В адрес главы администрации Карачаевского муниципального района внесено представление.

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 января 2019 года просроченная задолженность конечных потребителей Северо-Кавказского федерального округа за газ составила 93,9 млрд рублей. В этой сумме долги теплоснабжающих организаций составляли 15,8 млрд рублей.

Из-за долгов потребителей теплосетям, они сами оказываются в числе крупных должников перед «Газпром межрегионгазом». Так, на 1 августа компания составила список самых крупных должников. В него вошли шесть предприятий, четыре из них — теплосети: ООО «Тепловые сети» с суммой долга 21,6 млн рублей, ОАО «Карачаевск-Теплоэнерго» — 41,6 млн рублей, ОАО «Тепловые сети» — 26 млн рублей, КЧ РГУП «Теплоэнерго» — 41,4 млн рублей.

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