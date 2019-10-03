Кисловодск, Ставропольский край, , 14:43 — REGNUM В Ставропольском крае сегодня, 3 октября, стартовал межрегиональный форум «Здравоохранение и курортная медицина». Главной темой форума, который проводится в Кисловодске, станут вопросы оздоровления населения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения Ставрополья.

На площадках форума состоятся семинары, мастер-классы, целый ряд научно-практических конференций, а также пленарное заседание «Кавказское долголетие. На пути к цели 80+». Для гостей и участников форума также будут работать выставки.

По словам министра здравоохранения региона Виктора Мажарова, в рамках дискуссий будут обсуждаться вопросы развития фармацевтического рынка и импортозамещения, актуальные вопросы организации высокотехнологичной хирургии и травматологии и другие темы.

«Мы рассчитываем, что широкий диалог позволит выработать наиболее эффективные решения для развития здравоохранения и курортной медицины», — прокомментировал событие министр.

Участниками форума станут не только работники системы здравоохранения, но и представители госструктур, деловых кругов и общественности. Продлится мероприятие до 5 октября включительно.