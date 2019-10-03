Вашингтон, , 14:35 — REGNUM К игре Hitman 2 выйдет дополнение с костюмами и миссиями, посвященное Хэллоуину. Разработчики разместили рекламный ролик 2 октября на YouTube-канале проекта.

Ожидается, что владельцев копии игры ждет несколько событий. Первое состоится 10 октября, второе — 11-го, третье 17-го. 22 октября 2019 года владельцы Legacy Pack получат возможность пройти три испытания, каждое из которых предоставит им новые одежду и оружие. 25 октября 2019 года появится неуловимая цель — серийный убийца в Уиттлтон-Крик. Ещё одно дополнение выйдет 31 октября 2019 года.

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Напомним, релиз Hitman 2 состоялся 13 ноября 2018 года. Игра является продолжением популярной серии в жанре stealth action (в процессе игры геймер должен избегать обнаружения, скрытно устраняя различные препятствия).

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