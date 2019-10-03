Выступая на открытом заседании Совета Безопасности ООН, постоянный представитель КНР Чжан Цзюнь призвал к всемерной поддержке роста и развития африканской молодежи в интересах мира, безопасности и прогресса в Африке, сообщает 3 октября Синьхуа.

Пекин, , 14:35 — REGNUM Отметив роль молодёжи в современном развитии и высокую плотность населения в Африке, китайский постпред связал нынешнее отставание континента с вооруженными конфликтами, которые провоцируют бедность и безработицу. И призвал учесть все факторы молодежного участия в экономической и политической жизни и в полной мере раскрыть соответствующие преимущества, прислушаться к мнению молодых людей и объединить международные силы в поддержку мира.

Говоря о роли Китая, Чжан Цзюнь привел пример с решением о создании в Африке десяти центров профессиональной подготовки молодежи, которое было принято Пекинским форумом саммита по китайско-африканскому сотрудничеству в сентябре 2018 года. Кроме того, китайской стороной внедряются меры содействия африканскому молодежному предпринимательству.