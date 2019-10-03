Найроби, , 15:12 — REGNUM Телерадиокомпания ВВС в своем кенийском офисе объявила о начале новой стажировки для африканских журналистов с ограниченными возможностями. Об этом передает ВВС Africa.

Программа, известная как Aim High, начнется в апреле 2020 года. Стажировка будет проходить в течение трех месяцев. В ней примут участие три начинающих журналиста с ограниченными возможностями, чьи заявки жюри признает лучшими.

Выступая в бюро ВВС в Найроби, генеральный директор телерадиокомпании Тони Холл сказал, что те, кто получит места в программе, будут стажироваться в новом офисе ВВС в Кении в составе команд, работающих на английском и ряде африканских языков, на телевидении и в интернет-производстве новостей.

«Мы знаем, что людям с ограниченными возможностями трудно получить шанс в журналистике», — сказал он.

«Aim High поможет начинающим журналистам с ограниченными возможностями получить практический опыт, предоставит обучение и работу с наставниками, я призываю подать заявку как можно больше число людей», — заявил Холл.

Любой человек с инвалидностью, вне зависимости, видна она или нет, будет иметь право на участие в программе, добавил он. Подробности о том, как следует подавать заявку, будут объявлены в ближайшее время, отмечает ВВС.