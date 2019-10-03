Омск, , 14:08 — REGNUM В Омске по состоянию на утро 3 октября к теплу подключили 99,8% домов, все школы, детсады и спортивные объекты. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, запуск отопления в городе практически завершён.

По словам начальника Единой аварийно-диспетчерской службы администрации Омска Фёдора Бледнова, процесс включения тепла проходит в штатном режиме.

Пока без тепла в Омске остаются 30 домов и четыре учреждения здравоохранения из 375-ти.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в Омске стартовал 25 сентября.

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