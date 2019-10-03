Бишкек, , 14:01 — REGNUM Число обманутых дольщиков в Киргизии, по приблизительным подсчетам, составляет около 4 тыс. человек, сообщает 3 октября издание 24. kg со ссылкой на депутата Жогорку Кенеша (парламента) республики Аиду Исмаилову.

По её словам, официальная статистика по данному показателю в республике не ведется. По мнению депутата, одним из способов решения проблемы является выделение государственных субсидий на строительство незаконченных объектов.

Исмаилова добавила, что государство также может способствовать перезаключению контракта между дольщиками и новыми строительными компаниями, которые будут готовы достроить объекты.

Напомним, в начале октября правительство Киргизии вернуло в парламент законопроект о долевом строительстве с рядом замечаний. Разработкой проекта занималась депутат Аида Исмаилова.

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