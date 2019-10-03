Москва, , 13:51 — REGNUM Ещё ни одно заявление, написанное сотрудниками онкоцентра Блохина в Москве, не было подписано руководством медицинского учреждения. Об этом 3 октября корреспонденту ИА REGNUM сообщила председатель межрегионального профсоюза медицинских работников «Альянс врачей» Анастасия Васильева.

Ранее общественный деятель сообщила, что более десять сотрудников онкоцентра написали заявления об увольнения. Причём уволиться решили все сотрудники отдела трансплантологии костного мозга.

«Ничего не подписано. Профессор Георгий Менткевич заходил в отдел кадров. Ни одно из их заявлений не подписное. Сегодня сходили в отдел кадров, и начальник отдела кадров сказал, что ни одно заявление директор не подписал», — сказала Васильева.

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