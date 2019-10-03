Обнинск, Калужская область, 3 октября 2019, 14:42 — REGNUM В Калужской области 2 октября на территории города Обнинск прошли комплексные учения ежегодной всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне. Цель учений — совершенствование слаженности практических действий органов исполнительной власти и спецподразделений гражданской обороны при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области.

МЧС России на учениях
МЧС России на учениях
Александр Ульяненко © ИА REGNUM

В учениях приняли участие представители Администрации Президента Российской Федерации, Совета Безопасности Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, а также федеральных, региональных и муниципальных органов власти, государственных корпораций, компаний и СМИ.

Павел Барышев руководит тренировочной эвакуацией
Александр Ульяненко © ИА REGNUM
Павел Барышев руководит тренировочной эвакуацией
Александр Ульяненко © ИА REGNUM
МЧС России на учениях
Александр Ульяненко © ИА REGNUM

С приветственным словом к участникам и гостям учений обратился заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-полковник Павел Барышев. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов поблагодарил руководство МЧС России за проведение масштабных федеральных учений на территории Калужской области.

Учебно-консультационный пункт гражданской обороны
Александр Ульяненко © ИА REGNUM
Учебно-консультационный пункт гражданской обороны
Александр Ульяненко © ИА REGNUM
Учебно-консультационный пункт гражданской обороны
Александр Ульяненко © ИА REGNUM
Тренировочная эвакуация населения на железнодорожном вокзале
Александр Ульяненко © ИА REGNUM
Тренировочная эвакуация населения на железнодорожном вокзале
Александр Ульяненко © ИА REGNUM
Тренировочная эвакуация населения на железнодорожном вокзале
Александр Ульяненко © ИА REGNUM
Регистрация эвакуируемого населения на пункте посадки
Александр Ульяненко © ИА REGNUM
Павел Барышев руководит тренировочной эвакуацией
Тренировочная эвакуация населения на железнодорожном вокзале
Павел Барышев руководит тренировочной эвакуацией (слева). Тренировочная эвакуация населения на железнодорожном вокзале (справа)
Александр Ульяненко © ИА REGNUM (слева). Александр Ульяненко © ИА REGNUM (справа)
Тренировочная эвакуация населения на железнодорожном вокзале
Александр Ульяненко © ИА REGNUM
Тренировочная эвакуация населения на железнодорожном вокзале
Александр Ульяненко © ИА REGNUM
Тренировочная эвакуация населения на железнодорожном вокзале
Александр Ульяненко © ИА REGNUM
МЧС России на учениях
МЧС России на учениях
Александр Ульяненко © ИА REGNUM

Говоря о значимости проводимых учений, калужский губернатор отметил, что их результаты будут подробно изучены и положены в основу дальнейшей практической работы в сфере гражданской обороны. Для проведения учений были задействованы различные городские объекты гражданской обороны: ОНПП «Технология», спорткомплекс «Олимп», Дом ученых, оздоровительные бани на ул. Королева, МКУ ГОЧС (Гурьянова, 3), Привокзальная площадь со стороны города.

МЧС России на учениях
МЧС России на учениях
Александр Ульяненко © ИА REGNUM
Всероссийские учения по гражданской обороне в Обнинске
Всероссийские учения по гражданской обороне в Обнинске
Всероссийские учения по гражданской обороне в Обнинске (слева). Всероссийские учения по гражданской обороне в Обнинске (справа)
Александр Ульяненко © ИА REGNUM (слева). Александр Ульяненко © ИА REGNUM (справа)

Также, в Обнинске на железнодорожном вокзале была организована тренировочная эвакуация населения. Одновременно были рассмотрены вопросы возможности эвакуации населения авиационным и водным транспортом.

Для устранения последствий чрезвычайной ситуации была привлечена авиация МЧС
Для устранения последствий чрезвычайной ситуации была привлечена авиация МЧС
Александр Ульяненко © ИА REGNUM
Для устранения последствий чрезвычайной ситуации была привлечена авиация МЧС
Для устранения последствий чрезвычайной ситуации была привлечена авиация МЧС
Александр Ульяненко © ИА REGNUM

Напомним, по легенде учения на территории Обнинска произошел взрыв с последующим разрушением, возгоранием зданий, выбросом аммиака, разгерметизацией контейнеров с радиоактивными веществами. Разрушены производственные помещения на площади 550 кв. метров. Площадь возгорания составила до 800 кв. метров. Под завалами находится персонал предприятия. Имеются значительные нарушения на электро, тепловых и газовых коммуникациях.

Ликвидации последствий взрыва и угрозы радиоактивного заражения на имитируемом объекте
Ликвидации последствий взрыва и угрозы радиоактивного заражения на имитируемом объекте
Александр Ульяненко © ИА REGNUM
Ликвидации последствий взрыва и угрозы радиоактивного заражения на имитируемом объекте
Ликвидации последствий взрыва и угрозы радиоактивного заражения на имитируемом объекте
Ликвидации последствий взрыва и угрозы радиоактивного заражения на имитируемом объекте (слева). Ликвидации последствий взрыва и угрозы радиоактивного заражения на имитируемом объекте (справа)
Александр Ульяненко © ИА REGNUM (слева). Александр Ульяненко © ИА REGNUM (справа)
Для устранения последствий чрезвычайной ситуации была привлечена спецтехника МЧС
Для устранения последствий чрезвычайной ситуации была привлечена спецтехника МЧС
Александр Ульяненко © ИА REGNUM
Ликвидации последствий взрыва и угрозы радиоактивного заражения на имитируемом объекте
Александр Ульяненко © ИА REGNUM
Ликвидации последствий взрыва и угрозы радиоактивного заражения на имитируемом объекте
Александр Ульяненко © ИА REGNUM
Ликвидации последствий взрыва и угрозы радиоактивного заражения на имитируемом объекте
Александр Ульяненко © ИА REGNUM
Для устранения последствий чрезвычайной ситуации была привлечена спецтехника МЧС
Александр Ульяненко © ИА REGNUM
Для устранения последствий чрезвычайной ситуации была привлечена спецтехника МЧС
Александр Ульяненко © ИА REGNUM
Ликвидации последствий взрыва и угрозы радиоактивного заражения на имитируемом объекте
Александр Ульяненко © ИА REGNUM

На заключительном этапе учений силовые структуры ГО должны были продемонстрировать свою готовность к ликвидации последствий взрыва и угрозы радиоактивного заражения на имитируемом объекте, развернувшегося на территории микрорайона «Заовражья». Для устранения последствий чрезвычайной ситуации была привлечена спецтехника МЧС, в том числе авиация, а также техника всех организаций города, относящихся к подразделениям гражданской обороны.

Ликвидации последствий взрыва и угрозы радиоактивного заражения на имитируемом объекте
Ликвидации последствий взрыва и угрозы радиоактивного заражения на имитируемом объекте
Александр Ульяненко © ИА REGNUM
Ликвидации последствий взрыва и угрозы радиоактивного заражения на имитируемом объекте
Ликвидации последствий взрыва и угрозы радиоактивного заражения на имитируемом объекте
Ликвидации последствий взрыва и угрозы радиоактивного заражения на имитируемом объекте (слева). Ликвидации последствий взрыва и угрозы радиоактивного заражения на имитируемом объекте (справа)
Александр Ульяненко © ИА REGNUM (слева). Александр Ульяненко © ИА REGNUM (справа)
Ликвидации последствий взрыва и угрозы радиоактивного заражения на имитируемом объекте
Ликвидации последствий взрыва и угрозы радиоактивного заражения на имитируемом объекте
Александр Ульяненко © ИА REGNUM
Ликвидации последствий взрыва и угрозы радиоактивного заражения на имитируемом объекте
Ликвидации последствий взрыва и угрозы радиоактивного заражения на имитируемом объекте
Александр Ульяненко © ИА REGNUM
Ликвидации последствий взрыва и угрозы радиоактивного заражения на имитируемом объекте
Всероссийские учения по гражданской обороне в Обнинске
Ликвидации последствий взрыва и угрозы радиоактивного заражения на имитируемом объекте (слева). Всероссийские учения по гражданской обороне в Обнинске (справа)
Александр Ульяненко © ИА REGNUM (слева). Александр Ульяненко © ИА REGNUM (справа)
Всероссийские учения по гражданской обороне в Обнинске
Всероссийские учения по гражданской обороне в Обнинске
Александр Ульяненко © ИА REGNUM
Ликвидации последствий взрыва и угрозы радиоактивного заражения на имитируемом объекте
Ликвидации последствий взрыва и угрозы радиоактивного заражения на имитируемом объекте
Александр Ульяненко © ИА REGNUM

Между тем, силами гражданской обороны были успешно отработаны все мероприятия по повышению устойчивого функционирования экономики и систем жизнеобеспечения. Масштабные учения в Калужской области были приурочены ко Дню гражданской обороны, который отмечается 4 октября.

Всероссийские учения по гражданской обороне в Обнинске
Всероссийские учения по гражданской обороне в Обнинске
Александр Ульяненко © ИА REGNUM
Всероссийские учения по гражданской обороне в Обнинске
Всероссийские учения по гражданской обороне в Обнинске
Александр Ульяненко © ИА REGNUM