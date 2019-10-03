3 октября 2019 | Время чтения 2 мин

Обнинск, Калужская область, , 14:42 — REGNUM В Калужской области 2 октября на территории города Обнинск прошли комплексные учения ежегодной всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне. Цель учений — совершенствование слаженности практических действий органов исполнительной власти и спецподразделений гражданской обороны при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области.

МЧС России на учениях Александр Ульяненко © ИА REGNUM

В учениях приняли участие представители Администрации Президента Российской Федерации, Совета Безопасности Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, а также федеральных, региональных и муниципальных органов власти, государственных корпораций, компаний и СМИ.

С приветственным словом к участникам и гостям учений обратился заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-полковник Павел Барышев. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов поблагодарил руководство МЧС России за проведение масштабных федеральных учений на территории Калужской области.

Павел Барышев руководит тренировочной эвакуацией (слева). Тренировочная эвакуация населения на железнодорожном вокзале (справа) Александр Ульяненко © ИА REGNUM (слева). Александр Ульяненко © ИА REGNUM (справа)

МЧС России на учениях Александр Ульяненко © ИА REGNUM

Говоря о значимости проводимых учений, калужский губернатор отметил, что их результаты будут подробно изучены и положены в основу дальнейшей практической работы в сфере гражданской обороны. Для проведения учений были задействованы различные городские объекты гражданской обороны: ОНПП «Технология», спорткомплекс «Олимп», Дом ученых, оздоровительные бани на ул. Королева, МКУ ГОЧС (Гурьянова, 3), Привокзальная площадь со стороны города.

МЧС России на учениях Александр Ульяненко © ИА REGNUM

Всероссийские учения по гражданской обороне в Обнинске (слева). Всероссийские учения по гражданской обороне в Обнинске (справа) Александр Ульяненко © ИА REGNUM (слева). Александр Ульяненко © ИА REGNUM (справа)

Также, в Обнинске на железнодорожном вокзале была организована тренировочная эвакуация населения. Одновременно были рассмотрены вопросы возможности эвакуации населения авиационным и водным транспортом.

Для устранения последствий чрезвычайной ситуации была привлечена авиация МЧС Александр Ульяненко © ИА REGNUM

Для устранения последствий чрезвычайной ситуации была привлечена авиация МЧС Александр Ульяненко © ИА REGNUM

Напомним, по легенде учения на территории Обнинска произошел взрыв с последующим разрушением, возгоранием зданий, выбросом аммиака, разгерметизацией контейнеров с радиоактивными веществами. Разрушены производственные помещения на площади 550 кв. метров. Площадь возгорания составила до 800 кв. метров. Под завалами находится персонал предприятия. Имеются значительные нарушения на электро, тепловых и газовых коммуникациях.

Ликвидации последствий взрыва и угрозы радиоактивного заражения на имитируемом объекте Александр Ульяненко © ИА REGNUM

Ликвидации последствий взрыва и угрозы радиоактивного заражения на имитируемом объекте (слева). Ликвидации последствий взрыва и угрозы радиоактивного заражения на имитируемом объекте (справа) Александр Ульяненко © ИА REGNUM (слева). Александр Ульяненко © ИА REGNUM (справа)

Для устранения последствий чрезвычайной ситуации была привлечена спецтехника МЧС Александр Ульяненко © ИА REGNUM

На заключительном этапе учений силовые структуры ГО должны были продемонстрировать свою готовность к ликвидации последствий взрыва и угрозы радиоактивного заражения на имитируемом объекте, развернувшегося на территории микрорайона «Заовражья». Для устранения последствий чрезвычайной ситуации была привлечена спецтехника МЧС, в том числе авиация, а также техника всех организаций города, относящихся к подразделениям гражданской обороны.

Ликвидации последствий взрыва и угрозы радиоактивного заражения на имитируемом объекте Александр Ульяненко © ИА REGNUM

Ликвидации последствий взрыва и угрозы радиоактивного заражения на имитируемом объекте (слева). Ликвидации последствий взрыва и угрозы радиоактивного заражения на имитируемом объекте (справа) Александр Ульяненко © ИА REGNUM (слева). Александр Ульяненко © ИА REGNUM (справа)

Ликвидации последствий взрыва и угрозы радиоактивного заражения на имитируемом объекте Александр Ульяненко © ИА REGNUM

Ликвидации последствий взрыва и угрозы радиоактивного заражения на имитируемом объекте Александр Ульяненко © ИА REGNUM

Ликвидации последствий взрыва и угрозы радиоактивного заражения на имитируемом объекте (слева). Всероссийские учения по гражданской обороне в Обнинске (справа) Александр Ульяненко © ИА REGNUM (слева). Александр Ульяненко © ИА REGNUM (справа)

Всероссийские учения по гражданской обороне в Обнинске Александр Ульяненко © ИА REGNUM

Ликвидации последствий взрыва и угрозы радиоактивного заражения на имитируемом объекте Александр Ульяненко © ИА REGNUM

Между тем, силами гражданской обороны были успешно отработаны все мероприятия по повышению устойчивого функционирования экономики и систем жизнеобеспечения. Масштабные учения в Калужской области были приурочены ко Дню гражданской обороны, который отмечается 4 октября.

Всероссийские учения по гражданской обороне в Обнинске Александр Ульяненко © ИА REGNUM