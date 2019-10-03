Ташкент, , 13:42 — REGNUM В Узбекистане планируют внедрить систему экстренного вызова при ДТП на основе российских технологии ГЛОНАСС и узбекистанской Smartgeo, сообщает 3 октября издание «Подробно.uz» со ссылкой на генерального директора российской компании Игоря Милашевского.

Директор Smartgeo Улугбек Байдадаев отметил, что сотрудничество с ГЛОНАСС началось примерно год назад. Кроме того, в рамках четвертого заседания российского-узбекского делового совета стороны подписали меморандум о сотрудничестве по развитию навигационно-информационных технологий на транспорте.

Планируется, что данное соглашение позволит также решить ряд других навигационных задач, в том числе отслеживание пассажирского транспорта и особо опасных грузов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября в рамках визита российской делегации в Ташкент во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко состоялось заседание российского-узбекского делового совета. Представители геолокационных систем Smartgeo и ГЛОНАСС подписали соглашение о сотрудничестве.

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