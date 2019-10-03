Чикаго, США, , 13:40 — REGNUM Студия NetherRealm выпустила в качестве дополнения Mortal Kombat 11 скины (облики персонажей) Сары Коннор и Харли Квинн для Сони Блейд и Кесси Кейдж соответственно. Об этом 3 октября сообщил портал Screen Rant.

https://twitter.com/noobde/status/1179112562849386496

Издание отмечает, что, судя по всему, компания не успела или не смогла получить права на создание полноценного персонажа Сары Коннор. Однако в истории игры она неоднократно выпускала различные скины для героев. Видимо, в этом случае NetherRealm решила поступить подобным образом, учитывая её особые отношения с кинокомпанией Warner Bros.

https://twitter.com/MortalKombat/status/1179098129502625792

«Интересный факт: Кэсси участвовала в кастинге фильма «Хищные птицы». К сожалению, она унаследовала актерские способности своего отца», — пошутила администрация страницы Mortal Kombat 11 в Twitter.

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Напомним, Кэсси Кейдж во вселенной Mortal Combat является дочерью Джонни Кейджа, образ которого является пародией на героев, сыгранных Жаном-Клодом Ван Даммом в фильмах про боевые искусства. Кейдж, будучи актером, отправляется на Смертельную Битву чтобы доказать, что он действительно является мастером боевых искусств и не применяет во время съемок спецэффекты.

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