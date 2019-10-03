Москва, , 13:38 — REGNUM Свыше 4 тысяч машино-мест выставлены на продажу через городские аукционы, сообщил ИА REGNUM вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Знак платной парковки в Москве Префектура Северо-Восточного административного округа

«В настоящее время на аукционы выставлены свыше 4 тысяч машино-мест в разных округах столицы. Стоимость лотов начинается от 236 тысяч рублей», — сказал он.

По словам Ефимова, приобретая машино-место у города, «покупатель может быть уверен, что не столкнётся с дополнительными трудностями и приобретёт место для парковки своего автомобиля по приемлемой цене».

Руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев пояснил ИА REGNUM, что слово «аукцион» не должно пугать автомобилистов.

«Предложений пока много, поэтому опасаться роста цены в ходе торгов не стоит. Также на предложении паркинги без объявления цены, то есть по стоимости, которую определяют сами приобретатели в ходе торгов. И отдельные машино-места можно выкупить посредством процедуры публичного предложения», — сказал он.

Больше всего мест предлагается в центре и на юго-востоке столицы. О предложениях можно узнать на инвестиционном портале города Москвы в разделе «Продажа машино-мест».