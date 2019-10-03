Арамиль, Свердловская область, , 13:38 — REGNUM В Свердловской области стали внедрять контейнеры для сбора опасных и ртутьсодержащих отходов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства ЖКХ.

Специальные ёмкости начали устанавливать в городах и посёлках области.

В частности, три новых контейнера организовали в Арамили. Такие боксы были установлены в некоторых многоквартирных домах управляющими компаниями, но власти решили поставить контейнеры в популярных общественных местах, так как в муниципалитете расположено много частных жилых домов.

Напомним, ранее министр ЖКХ региона Николай Смирнов заявил, что мусорная реформа не решила проблем с утилизацией опасных отходов. В этм, считает чиновник, есть основная недоработка реформы.

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