Челябинск, 3 октября 2019, 13:34 — REGNUM В Челябинской области окончено расследование уголовного дела против 22-летней жительницы Уйского района. Её обвиняют в убийстве своего годовалого сына, сообщает пресс-служба областного управления СКР.
Преступление было совершено днём 18 декабря в селе Ларино. На тот момент 21-летняя гражданка нанесла ребёнку смертельные удары ножом.
В ходе следствия выяснилось, что женщина была в невменяемом состоянии из-за длительной психотравмирующей ситуации. Также у неё возникло в момент преступления временное психическое расстройство. Она не могла осознавать характер своих действий.
Доказательства по делу собраны. Теперь материалы направлены в суд. Следователи ходатайствуют о применении к гражданке принудительных мер медицинского характера.