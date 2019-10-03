Челябинск, , 13:34 — REGNUM В Челябинской области окончено расследование уголовного дела против 22-летней жительницы Уйского района. Её обвиняют в убийстве своего годовалого сына, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Преступление было совершено днём 18 декабря в селе Ларино. На тот момент 21-летняя гражданка нанесла ребёнку смертельные удары ножом.

В ходе следствия выяснилось, что женщина была в невменяемом состоянии из-за длительной психотравмирующей ситуации. Также у неё возникло в момент преступления временное психическое расстройство. Она не могла осознавать характер своих действий.

Доказательства по делу собраны. Теперь материалы направлены в суд. Следователи ходатайствуют о применении к гражданке принудительных мер медицинского характера.