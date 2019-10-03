Курск, 3 октября 2019, 13:33 — REGNUM В Курске специалисты проводят лабораторные исследования проб воздуха. Как сообщила пресс-служба областной администрации, причиной проверки стали новые жалобы горожан на неприятный запах в воздухе, которые начали поступать днём 2 октября.
Региональный комитет экологической безопасности и природопользования передал информацию в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Курской области.
Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воздуха и исследуют их. По результатам исследования природоохранные ведомства организуют контрольно-надзорные мероприятия.