Таймырский район, Красноярский край, , 13:33 — REGNUM На Таймыре (Красноярский край) в 2019 году речным транспортом воспользовались порядка 3800 человек, в том числе 2644 человека по реке Енисей, 1155 — по реке Хатанга. Как сообщили ИА REGNUM в администрации Таймырского муниципального района, пассажирская навигация завершается.

Из районного бюджета выделили около 32,9 млн рублей на субсидирование пассажирских перевозок во время навигации в 2019 году. Это на 24% больше объёма 2018 года.

Перевозки пассажиров в районе продолжаются, несмотря на завершение навигации. 3 октября возобновились перелёты в посёлки сельского поселения Хатанга. 4 октября вертолёт Ми-8 совершит рейс в поселки Байкаловск и Воронцово сельского поселения Караул.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии речную навигацию закроют до 10 октября.

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