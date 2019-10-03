Пушкин, Санкт-Петербург, , 13:28 — REGNUM Жители Петербурга искренне удивлены очень разумным поведением индюков, замеченных в городе Пушкин (входит в состав Северной столицы). Эти крупные птицы переходят проезжую часть дороги, строго соблюдая Правила дорожного движения, по пешеходному переходу.

Видеозапись важно идущего по «зебре» индюка выложил один из автомобилистов в группе в соцсети. «Ничего особенного для города Пушкина, просто индюк переходит дорогу», — написал автор. К настоящему моменту видео посмотрели уже более 12 тыс. раз. На нем видно, что рядом с дорогой гуляют еще несколько индюков.

Комментаторы отмечают, что некоторым пешеходам не мешало бы поучиться у птиц соблюдению правил перехода дороги:

«Когда индюшка лучше знает ПДД, чем люди»;

Ещё раз доказывает, что животные умнее некоторых людей»;

«Идеальный пешеход! Не то что некоторые люди встанут на зебре и тупят»;

«Ещё и по переходу. Не то что другие двуногие».

«Этот индюк в суп не попадет», — делает вывод один из пользователей.