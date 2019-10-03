Ташкент, , 13:21 — REGNUM Правительство Узбекистана одобрило предложение министерства сельского хозяйства республики об учреждении Международного дня сельских женщин. Об этом сообщили 3 октября в государственной инспекции по карантину растений при правительстве Узбекистана.

Отмечается, что этот день будет отмечаться ежегодно 15 октября. В честь праздника местным администрациям и агропромышленным организациям поручено организовать мероприятия.

Отметим, в 1995 году в Пекине четвертая женская конференция ООН предложила учредить Международный день сельских женщин. Этот праздник был утвержден Генеральной Ассамблеей ООН в 2007 году.

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