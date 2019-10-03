Красногорск, , 13:13 — REGNUM В Московской области за девять месяцев 2019 года в два раза сократилось число хулиганских звонков по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба вице-губернатора региона Дмитрия Пестова.

Трубка телефона Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

В 2019 году на номер 112 поступило 85 тыс. хулиганских звонков. Снижение числа ложных обращений связывают с внедрением в систему-112 автоинформатора. В случае, если звонок определяют как хулиганский, на номер позвонившего поступает автоматический вызов от системы и затем проигрывается запись с информацией об ответственности.

Как напомнили в пресс-службе, что с начала запуска региональной системы-112 (1 июня 2015 года) операторы приняли свыше 33 млн вызовов. Обеспечением работы системы заняты 3,6 тыс. операторов, психологов и IT-специалистов.