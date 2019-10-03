Иваново, , 13:19 — REGNUM В Ивановской области готовят решения по улучшению ситуации с первичной медицинской помощью. Об этом заявил губернатор Станислав Воскресенский по итогам совещания о модернизации первичного звена здравоохранения, сообщает пресс-служба правительства области. В регионе наблюдается дефицит узких специалистов, а терапевты и медсёстры поликлиник зачастую перегружены.

Иван Творожников. Бездорожье в Тверской губернии. Земский врач

Совещание прошло в Москве 2 октября под председательством президента России. Все субъекты РФ должны разработать региональные программы модернизации первичного звена и предоставить их в Минздрав. Владимир Путин пообещал продолжить обсуждение этих тем с руководителями регионов, в том числе на специально организованном в конце октября 2019 года заседании Госсовета.

«Готовятся важные решения по улучшению ситуации с первичной медицинской помощью. Хорошо, что решения готовят с учётом мнения регионов. У нас в Ивановской области с «первичкой» много проблем: терапевты и сёстры перегружены, к узким специалистам не попасть — дефицит кадров, да и состояние многих поликлиник и ЦРБ оставляет желать лучшего. Решения как раз по этим проблемам и готовятся», — уточнил губернатор.