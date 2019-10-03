Атырау, Казахстан, , 13:08 — REGNUM Руководитель Атырауского областного перинатального центра задержан по подозрению в совершении нескольких коррупционных преступлений, сообщили в региональной антикоррупционной службе республики.

В частности, глава центра подозревается в даче взятки в размере 300 тыс. тенге ($4,3 тыс.) руководителю Института судебно-медицинской экспертизы по Атырауской области за положительное заключение по факту смерти роженицы.

Кроме того, руководитель перинатального центра также подозревается в использовании спонсорских денежных средств в сумме 1,5 млн тенге ($21,5 тыс.) на собственные нужды.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября в Атырау начался судебный процесс по делу о коррупции бывшего заместителя главы Мангистауской области Казахстана. Перед судом предстали восемь человек, в том числе руководитель областного управления образования.

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