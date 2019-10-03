Улан-Удэ, , 13:04 — REGNUM Не все органы местного самоуправления и коммунальные предприятия в Бурятии своевременно подготовились к отопительному сезону. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре республики по итогам проведённой проверки.

В одиннадцати районах прокуроры потребовали от коммунальных предприятий ускорить работу по накоплению необходимых запасов топлива. В Заиграевском и Муйском районах надзорный орган возложил на предприятия обязанности по ремонту котельных, тепловых сетей, сетей водоотведения.

«За нарушение срока начала отопительного сезона в Муйском районе прокурором возбуждены 2 дела об административном правонарушении по этой же статье в отношении ресурсоснабжающих организаций поселков Таксимо и Северомуйск», — отметили в прокуратуре.

В столице Бурятии Улан-Удэ компания ТГК-14 из-за ремонта превысила допустимый срок ограничения подачи горячей воды. В результате по требованию прокурора потребителям произвели перерасчёт платы за горячее водоснабжение на общую сумму 1,22 млн рублей.

Кроме того, прокуратура выявила факты бездействия в девяти районах и Улан-Удэ по утверждению планов-графиков подготовки жилищного фонда к отопительному сезону, содержанию общедомового имущества, проведению технических осмотров многоквартирных домов, гидравлических испытаний и промывке систем теплоснабжения.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в большинстве районов республики стартовал с 23−24 сентября. В министерстве строительства и модернизации ЖКХ рассказали тогда, что не готовы оказались лишь две котельные в Муйском районе.

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