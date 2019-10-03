Москва, , 13:04 — REGNUM Более половины (57,6%) жителей России категорически не хотят открывать свой бизнес, свидетельствую данные опроса, проведенного Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

«Более половины (57,6%) граждан однозначно не желают создавать свой бизнес в той или иной организационно-правовой форме хозяйствования», — говорится в исследовании.

Отмечается, что доля жителей РФ, категорически отрицающих свою решимость основать законный бизнес, за прошедшие почти два десятилетия выросла на 13,9%. Готовы открыть свой бизнес лишь 4,3% опрошенных.

Среди основных причин открывать свой бизнес граждане отметили отсутствие достаточных средств и высокие налоги, а также «бюрократическую волокиту» и конкуренцию со стороны других предпринимателей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) Гузелия Имаева заявила, что в России каждый второй мужчина в возрасте до 25 лет хотел бы стать предпринимателем. При этом на возможность начать собственный бизнес ориентированы в большей степени квалифицированные и востребованные специалисты.

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