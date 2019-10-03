Стерлитамак, Башкирия, , 13:27 — REGNUM Город Стерлитамак стал призером всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Об этом 3 октября сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Отмечается, что города и сельские поселения Приволжского федерального округа стали победителями всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», который был организован правительством РФ. Город Стерлитамак занял на этом конкурсе второе место в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие ЖКХ».

Отмечается, что всего на конкурс, премиальный фонд которого составил 40 млн рублей, было подано более 700 заявок из разных регионов России.

Напомним, что всероссийский ежегодный конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится с 2017 года. Целью конкурса является обобщение и распространение успешного опыта муниципального управления, а также создание дополнительных стимулов социально-экономического развития муниципальных образований. Победители награждаются дипломами правительства РФ и денежными премиями.