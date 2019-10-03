Цхинвал, , 12:57 — REGNUM Парламент Южной Осетии принял закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования. Об этом 3 октября сообщает ИА «Рес».

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Законопроект был представлен председателем комитета по социальной политике и здравоохранению Александром Плиевым. Как отметил Плиев, теперь, согласно новому закону, на каждого гражданина республики будет открыт лицевой счет, содержащий сведения о стаже работы и заработке. Эти сведения, указал депутат, необходимы для назначения в будущем пенсии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект об индивидуальном учете в системе пенсионного страхования дважды рассматривался в комитете по социальной политике и здравоохранению. В первый раз депутаты приняли решение доработать законопроект.

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