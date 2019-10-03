Лос-Анджелес, США, , 13:09 — REGNUM В Лос-Анджелесе в учебную программу школьников официально введут курс корейской культуры и музыки к-поп. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского образовательного центра Лос-Анджелеса.

По их словам, данный курс войдет в программу государственных школ в Объединенном школьном округе Лос-Анджелеса.

Известно, что в курс войдут уроки корейской музыки, кухни и фильмов, так популярных среди молодежи, а также уроки культуры и экономики.

По данным Корейского образовательного центра, восемь школ, включая Virgil Middle School и Herbert Hoover High School, введут курс корейской культуры в школьную программу с весеннего семестра 2020 года.

Отметим, что это первый случай, когда в американскую школьную программу официально включили курс корейской музыки к-поп.

К-поп (аббревиатура от англ. Korean pop) — музыкальный жанр, возникший в Южной Корее и вобравший в себя элементы западного электропопа, хип-хопа, танцевальной музыки и современного ритм-н-блюза.